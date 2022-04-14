Москва, , 16:27 — REGNUM В обозримой перспективе показатели безработицы в РФ не превысят 5,5-8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Безработный, безработица, биржа труда Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Власти РФ пытаются минимизировать последствия экономического давления стран Запада на российскую экономику, включая возможность введения внешнего управления на покинувших российский рынок западных предприятиях, — сказал Мастеров. – В том числе ради максимального сохранения рабочих мест. Кроме того, имеет место активная поддержка бизнеса, стимулирование импортозамещения, защита финансовой системы от негативных последствий и сохранение ее устойчивости. С учетом этих тенденций можно предположить, что в обозримой перспективе показатели безработицы не превысят 5,5-8%. То, что безработица вырастет до двухзначных величин, представляется маловероятным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что безработица в РФ, скорее всего, вырастет до 7,8%.

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