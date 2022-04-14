Москва, 14 апреля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В обозримой перспективе показатели безработицы в РФ не превысят 5,5-8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный, безработица, биржа труда

«Власти РФ пытаются минимизировать последствия экономического давления стран Запада на российскую экономику, включая возможность введения внешнего управления на покинувших российский рынок западных предприятиях, — сказал Мастеров. – В том числе ради максимального сохранения рабочих мест. Кроме того, имеет место активная поддержка бизнеса, стимулирование импортозамещения, защита финансовой системы от негативных последствий и сохранение ее устойчивости. С учетом этих тенденций можно предположить, что в обозримой перспективе показатели безработицы не превысят 5,5-8%. То, что безработица вырастет до двухзначных величин, представляется маловероятным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что безработица в РФ, скорее всего, вырастет до 7,8%.