Бишкек, 14 апреля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев встретился с заместителем государственного секретаря США Узрой Зеей, прилетевшей в Бишкек с официальным визитом. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Sefaratamrica.com Виза США

В ходе переговоров глава МИД попросил американские власти упростить условия для получения киргизскими гражданами визы для въезда на территорию США.

Читайте также: «Дадим денег»: США хотят заключить соглашение о сотрудничестве с Киргизией

Также представитель американского госдепартамента и руководитель киргизского дипломатического ведомства обсудили планы по заключению нового базового соглашения о сотрудничестве между властями Киргизии и США.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году власти Киргизии расторгли соглашение о сотрудничестве с правительством США, облегчавшее деятельность USAID и других американских фондов и организаций на территории республики.

Читайте также: США вложили $18 млн в лоялизацию молодежи в странах Туркестана