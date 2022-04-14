14 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 22:17 — REGNUM Большинство предприятий Ставропольского края взяли курс на импортозамещение ещё до 2014 года, когда были введены санкции со стороны западных стран, и начали выпускать отечественные аналоги импортной продукции, в том числе колбасы, стараясь переориентироваться на ингредиенты, упаковку и оболочку российских производителей.

Так, к примеру, компания «Орион» выпускает свою продукцию на протяжении 20 лет. В настоящее время выпускается около 300 ассортиментных позиций, что может удовлетворить вкус и спрос любой группы населения. Выпускаются все группы колбасных изделий: сосиски, сардельки, вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые колбасы. Ежемесячно на предприятии изготавливают до 300 тонн продукции. Последние два года в цехах производят снековую продукцию, так называемые мясные чипсы, мини-колбаски. За их изготовление выступили потребители, и товар оказался востребованным.

Работник колбасного цеха моет оборудование Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник колбасного цеха моет оборудование Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник колбасного цеха моет оборудование Александр Погожев © ИА REGNUM

Колбасный цех Александр Погожев © ИА REGNUM Колбасный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Загрузка сырья для изготовления колбасы Александр Погожев © ИА REGNUM

Загрузка сырья для изготовления колбасы Александр Погожев © ИА REGNUM

Наполнение колбасной оболочки Александр Погожев © ИА REGNUM

Наполнение колбасной оболочки Александр Погожев © ИА REGNUM

Наполнение колбасной оболочки Александр Погожев © ИА REGNUM

Колбаса перед копчением Александр Погожев © ИА REGNUM Производство колбасы Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство колбасы Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция на этапе приготовления Александр Погожев © ИА REGNUM Стеллаж с продукцией перед копчением в колбасном цехе Александр Погожев © ИА REGNUM

Наполнение колбасной оболочки Александр Погожев © ИА REGNUM

Наполнение колбасной оболочки Александр Погожев © ИА REGNUM

«Многим зарубежным продуктам мы давно уже нашли замену. В частности, это добавки, вкусоароматические смеси, колбасная оболочка. В России есть предприятия, которые выпускают всё это. Мы сохраняем рабочие места, сдерживаем рост цен, несмотря на то, что всё дорожает. Строим краткосрочные планы, делаем новинки, продвигаем нашу продукцию на рынке», — поделился директор по технологическому развитию компании «Орион» Денис Бычихин.

Денис Бычихин, директор по технологическому развитию компании «Орион» Александр Погожев © ИА REGNUM

Поставками сырья для компании занимаются производители мяса птицы, свинины, говядины из села Красная гвардия и города Невинномысск. В небольших количествах мясо поставляют предприятия Краснодарского края. Чтобы не терять вкусовых качеств, охлажденная продукция закупается ежедневно свежая.

Сырье для разных видов колбасных изделий Александр Погожев © ИА REGNUM

Наполнение колбасной оболочки Александр Погожев © ИА REGNUM

Колбасный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник колбасного цеха Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство сарделек Александр Погожев © ИА REGNUM

Колбасный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник колбасного цеха Александр Погожев © ИА REGNUM

Стеллаж с продукцией перед копчением в кобасном цехе Александр Погожев © ИА REGNUM Производство сарделек Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник колбасного цеха Александр Погожев © ИА REGNUM

Стеллаж с продукцией перед копчением в кобасном цехе Александр Погожев © ИА REGNUM

Колбасный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

«Вся продукция идет на отечественный рынок, для наших потребителей», — говорит Денис Бычихин.

Колбасы продаются в Ставропольском и Краснодарском краях, в Ростовской и Астраханской областях, республиках Северного Кавказа.

Коптильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Коптильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Коптильный шкаф Александр Погожев © ИА REGNUM

Коптильный шкаф Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция фирмы «Орион» Александр Погожев © ИА REGNUM