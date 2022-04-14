Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Районные суды Санкт-Петербурга получили массовую рассылку с угрозой о минировании от анонимного злоумышленника, представившегося именем популярного тик-токера Дани Милохина, сообщили 14 апреля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Эвакуация Megalesius

«Здраствуйте, Я Тик Токер Даня Милохин Я Обижен На Некоторых Работников Вашего Суда. Вообщем Мои Люди Заложили Много Сюрпризиков В Вашем Здании Какие Имеют Свойства Взрываться Удачи В Поисках Если Успеете», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Однотипные электронные сообщения получили Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский, Красносельский, Кировский, Красногвардейский, Сестрорецкий, Кронштадтский, Ленинский, Василеостровский и Московский районные суды.

«В зависимости от наличия слушателей, суды эвакуируются», — уточнили в судебной пресс-службе.

Напомним, ранее суды Петербурга многократно получали угрозы анонимных «минёров», скрывавшихся под разными никами, ни в одном случае, к счастью, угрозы не подтвердились.

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