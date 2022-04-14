Москва, 14 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Специальная операция на Украине — это не очередной локальный конфликт в стиле пятидневной порки Грузии, а крайне серьёзная поворотная точка в истории мира, после которой и Россия и весь мир будут совсем другими.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

Об этом напоминает Телеграм-канал Readovka в материале Евгения Норина.

«Война – слишком серьезное дело, чтобы подходить к нему с благодушными иллюзиями. Тем не менее, в России, кажется, до сих пор многие совершенно всерьез уверены, будто идущая операция на Украине – это просто очередной локальный конфликт, который удастся быстро закончить в стиле Пятидневной войны в Грузии», — отмечает он.

При этом как-то забывается то обстоятельство, что «Россия воюет, воюет с мотивированным, решительным противником; противником, не имеющим каких-то моральных ограничений и не настроенным на компромисс».

«Придётся переходить на военные рельсы сейчас, иначе переход обернется шоком для всего общества, и произойдет неожиданно и позже, чем нужно», — подчёркивает Норин.

«Причем противник, в отличие от нас, понял это сразу, у противника реальность въяве и вживе бомбой в двери колотит, а такое очень способствует пониманию некоторых вещей», — добавляет он.

«Они без устали формируют новые бригады взамен разбитых. Скоро начнется генеральное сражение в Донбассе, но войска у неприятеля не закончатся – с запада идут новые и новые бригады. И их просто придется разбивать на поле сражения.

Для нас это все значит, что придется отставить благодушие, обрести стойкость и продолжать действовать, пока дипломаты не договорятся до какой-то новой реальности. А договорятся они только после того, как на той стороне потеряют всякое желание воевать», — отмечено в статье.

Для достижения победы надо пересмотреть ставшие многим привычными взгляды на людей, когда на них смотрели как на «досадную необходимость в производственных процессах, на войне и в экономике».

«Это все означает необходимость напряжения сил, кровь и пот», — справедливо отмечает автор.

«Значение сейчас имеют те вопросы, которые позволят нашей стране выйти из текущей ситуации с победой и минимумом потерь. Консолидация общества, перестройка промышленности, усиление армии. Помощь ближнему – в самом широком смысле. В конце концов, эта война – отличный шанс персонально для каждого из нас стать лучше. Мы не выбирали жить в исторические времена, история нас настигла сама – и уж лучше пройти через нее с достоинством.

Российское государство, российское общество, пропагандистская машина – все как будто догуливают последние дни каникул. Проблема в том, что в реальности у нас уже не каникулы, у нас уже идет экзамен. Самый тяжелый и страшный, на способность страны справиться с трудностями и бедами войны. Никто не виноват, что на войне оказался. Но война началась, и нам нужно быть готовыми к ней, быть как никогда едиными, необходимо избавиться от иллюзий и перестать играть в бирюльки.

Эта война – надолго.

Мы победим».

ИА REGNUM напоминает ещё раз — Россия проводит военную операцию на Украине, вступив в открытый бой с нацистской идеологией и нацистским государством, которое поддерживает весь совокупный Запад.