Москва, , 16:35 — REGNUM Европейским потребителям придётся расплачиваться за русофобскую политику своих правительств, отказывающихся от российского газа: ему нет сейчас замены, заявил 14 апреля президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин на совещании в Екатеринбурге Kremlin.ru

Отметив, что отказ Запада от российского газа неизбежно отразится «на всей мировой экономике», причём болезненным такой отказ будет в большей степени «для самих инициаторов такой политики», Путин сказал, что наблюдаются просто удивительные вещи.

Так, сами «партнёры из недружественных стран» открыто признают, что им никак не обойтись без российских энергоресурсов, без природного газа. Он подчеркнул, что у ЕС не существует сейчас никакой «разумной замены». Вероятно, что так будет не всегда, но сейчас ситуация именно такая.

Владимир Путин «Все это понимают, свободных объёмов на мировом рынке сейчас просто нет, а поставки из других стран, прежде всего Соединённых Штатов, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, именно в разы, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики».

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