Челябинск, 14 апреля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Челябинске местного жителя осудили за оскорбление судьи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

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Преступление было совершено в октябре в Советском районом суде. Обвиняемого судили за мелкое хулиганство и приговорили к административному аресту. После оглашения судебного решения гражданин и оскорбил судью.

В результате он получил судимость по уголовной статье. Ему назначили 240 часов обязательных работ.