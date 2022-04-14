Москва, , 16:25 — REGNUM Не исключено, что инфляция в Германии может вырасти еще сильнее, чем в настоящее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, продолжает усиливаться геополитическая конфронтация между Россией и странами Запада, а это неизбежно влияет на рынок энергоресурсов, который и так демонстрирует высокие темпы роста цен, — сказал Мастеров. – Запад продолжает придерживаться тактики экономического давления на РФ. Сохраняются риски сбоев или полного прекращения поставки энергоносителей из России на европейский рынок как вследствие возможного эмбарго со стороны стран Европы, так и вследствие возможного отказа от оплаты за газ в рублях».

Во-вторых, как пояснил Мастеров, Россия, являющаяся крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции и удобрений, с осторожностью подходит к экспорту соответствующей продукции, ориентируясь прежде всего на собственную продовольственную безопасность.

В-третьих, по словам Мастерова, есть серьезные риски, связанные с нарастанием давления на Китай и ухудшением отношений стран Запада не только с Россией, но и с Китаем, что рискует нанести еще больший ущерб международным экономическим отношениям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, что Германия по-прежнему испытывает негативное влияние на экономику последствий пандемии и связанных с ней ограничений.

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