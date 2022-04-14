Москва, 14 апреля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Не исключено, что инфляция в Германии может вырасти еще сильнее, чем в настоящее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Во-первых, продолжает усиливаться геополитическая конфронтация между Россией и странами Запада, а это неизбежно влияет на рынок энергоресурсов, который и так демонстрирует высокие темпы роста цен, — сказал Мастеров. – Запад продолжает придерживаться тактики экономического давления на РФ. Сохраняются риски сбоев или полного прекращения поставки энергоносителей из России на европейский рынок как вследствие возможного эмбарго со стороны стран Европы, так и вследствие возможного отказа от оплаты за газ в рублях».

Во-вторых, как пояснил Мастеров, Россия, являющаяся крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции и удобрений, с осторожностью подходит к экспорту соответствующей продукции, ориентируясь прежде всего на собственную продовольственную безопасность.

В-третьих, по словам Мастерова, есть серьезные риски, связанные с нарастанием давления на Китай и ухудшением отношений стран Запада не только с Россией, но и с Китаем, что рискует нанести еще больший ущерб международным экономическим отношениям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, что Германия по-прежнему испытывает негативное влияние на экономику последствий пандемии и связанных с ней ограничений.