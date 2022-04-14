Москва, , 16:24 — REGNUM Германия по-прежнему испытывает негативное влияние на экономику последствий пандемии и связанных с ней ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Германия по-прежнему испытывает негативное влияние на экономику последствий пандемии и связанных с ней ограничений. В 2021 году возвращение экономики к обычному режиму функционирования после снятия многих санитарных ограничений само по себе стало стимулом резкого роста цен на энергоресурсы вследствие серьезного роста спроса на них. Кроме того, пандемия и связанные с ней ограничения привели к нарушению логистических цепочек поставок, что негативно сказалось на работе как всей глобальной экономики, так и интегрированных в нее стран», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее основной причиной роста потребительских цен в Германии назвали подорожание энергоресурсов.

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