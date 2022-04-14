Москва, 14 апреля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Германия по-прежнему испытывает негативное влияние на экономику последствий пандемии и связанных с ней ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Германия по-прежнему испытывает негативное влияние на экономику последствий пандемии и связанных с ней ограничений. В 2021 году возвращение экономики к обычному режиму функционирования после снятия многих санитарных ограничений само по себе стало стимулом резкого роста цен на энергоресурсы вследствие серьезного роста спроса на них. Кроме того, пандемия и связанные с ней ограничения привели к нарушению логистических цепочек поставок, что негативно сказалось на работе как всей глобальной экономики, так и интегрированных в нее стран», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее основной причиной роста потребительских цен в Германии назвали подорожание энергоресурсов.