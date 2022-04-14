Москва, , 16:24 — REGNUM Дилара Зинатуллина, супруга рэпера Моргенштерна, прокомментировала сообщения СМИ о разделе имущества после их развода. Она опубликовала пост на эту тему 14 апреля в историях своего аккаунта в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина Скриншот с YouTube

Зинатуллиной опровергла предположения СМИ о том, что она заберёт часть имущества у Моргенштерна. «Забавно, что вы всё ещё думаете, что я хочу на нём навариться. Из этого брака я ничего не материального не вынесла, хотя могла бы», — написала она и добавила, что сама достаточно зарабатывает.

ИА REGNUM напоминает, что в начале апреля 2022 года Моргенштерн и Зинатуллина заявили о расставании. Пара не прожила в браке и года.

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