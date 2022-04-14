Москва, , 16:23 — REGNUM Основной причиной подорожания потребительских товаров в Германии стал высокий уровень цен на энергоресурсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Данный фактор еще в прошлом году стал основной причиной роста цен на энергоресурсы, спровоцировав самый высокий с 1993 года уровень инфляции, — сказал Мастеров. — С развитием украинского кризиса и нарастанием геополитической конфронтации произошел новый резкий скачок цен на энергоресурсы. В свою очередь, высокий уровень цен на энергоресурсы ведет к резкому повышению себестоимости продукции и услуг практически во всех отраслях экономики. При удорожании энергоресурсов повышаются прежде всего цены на транспортные и логистические услуги. Это неизбежно ведет к росту себестоимости производства во всех отраслях народного хозяйства, независимо от технологических особенностей производства».

Кроме того, он отметил, что еще одна причина роста цен – нарушение логистических и технологических цепочек как вследствие ограничений, вводимых ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции, так и вследствие санкций.

«Еще одной причиной резкого роста цен, помимо пандемии и украинского кризиса, стало развитие «зеленой» энергетики, которая ведет к постепенному вытеснению традиционных энергоносителей. Однако «зеленая» энергетика в текущих условиях дороже традиционной, что также ведет к дальнейшему росту цен», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в ФРГ по итогам марта 2022 года в годовом выражении ускорилась до 7,3%.

Читайте развитие сюжета: Экономика ФРГ до сих пор не преодолела последствия пандемии – эксперт