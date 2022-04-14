Стокгольм, , 17:19 — REGNUM Вечером 13 апреля министру иностранных дел Швеции Анн Линде пришлось посетить студию телеканала SVT, чтобы публично опровергнуть информацию о том, что правительство уже приняло окончательное решение о членстве скандинавской страны в НАТО.

Анн Линде (сс) World Trade Organization

Накануне, 13 апреля, газета Svenska Dagbladet опубликовала статью с информацией, будто бы руководство партии «Социал-демократов» уже приняло соответствующее решение и что цель шведского премьер-министра Магдалены Андерссон состоит в том, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО в июне этого года.

Анн Линде «Не думаю, что было бы уместным говорить, будто «все решено», потому что это не так, далеко не так».

Напомним, 13 апреля Андерссон призналась, что ее правительство рассматривает возможность вступления страны в НАТО.

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