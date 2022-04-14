Стокгольм, 14 апреля 2022, 17:19 — REGNUM Вечером 13 апреля министру иностранных дел Швеции Анн Линде пришлось посетить студию телеканала SVT, чтобы публично опровергнуть информацию о том, что правительство уже приняло окончательное решение о членстве скандинавской страны в НАТО.
Накануне, 13 апреля, газета Svenska Dagbladet опубликовала статью с информацией, будто бы руководство партии «Социал-демократов» уже приняло соответствующее решение и что цель шведского премьер-министра Магдалены Андерссон состоит в том, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО в июне этого года.
Напомним, 13 апреля Андерссон призналась, что ее правительство рассматривает возможность вступления страны в НАТО.
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