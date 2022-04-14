Москва, 14 апреля 2022, 16:16 — REGNUM Выведение новых сортов семян и гибридов должно финансироваться на основе государственно-частного партнерства, техзадание должен давать бизнес, а наука вполне может получать роялти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») журналистам.
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«Все прикладные вещи, касающиеся выведения новых сортов семян и гибридов должны финансироваться на основе государственно-частного партнерства, причём техническое задание на такие разработки научным учреждениям должен давать бизнес», — отметила Школкина.
По ее убеждению, следует исключить ситуации, когда государственные научные учреждения оценивают свои селекционные достижения исключительно по регистрации их в госреестре или по количеству публикаций в научных журналах, а не по реальным площадям посевов, занятых под их семенами.
«К тому же науке не надо будет ходить «с протянутой рукой», прося поддержки у государства, а получится самой обеспечить своё содержание и новые разработки за счёт роялти, получаемые за выведенные новые сорта семян и гибридов», — сказала парламентарий.
При этом, подчеркнула Школкина, все, что связано с фундаментальными исследованиями, научными разработками, сохранением биологического разнообразия должно финансироваться за счёт государства.
В настоящее время селекция в Российской Федерации представлена, в основном, государственными научными учреждениями. Негосударственная селекционная работа пока развита слабо и ведётся в основном подразделениями крупных иностранных семеноводческих компаний (по разным оценкам их насчитывается более, чем 75 организаций). На рынке представлено более 2600 зарубежных сортов семян и гибридов, которые практически все используются или использовались в товарном овощеводстве, в то время как из 6650 отечественных сортов и гибридов на полях сегодня можно найти единицы, а много и таких, которые никогда не занимали ни одного гектара посевов, отметила Школкина.
На российском рынке семян работают или работали все мировые лидеры по селекции овощных культур, и именно у них российские овощеводы покупали около 80% семян.
На долю отечественных семян овощных культур приходится около 17% всех посевов, но они постоянно растут. Остальные 3% посевных площадей заняты сортами и гибридами государственных научных учреждений. Но сам факт 20-процентного присутствия на полях России отечественных семян говорит о достаточно слабой конкурентоспособности отечественных селекционных разработок.
Президент России Владимир Путин поставил задачу достигнуть 75-процентного уровня обеспеченности отечественных семян на российском рынке через восемь лет.
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