Бишкек, , 16:16 — REGNUM Администрация Первомайского района столицы Киргизии обратилась в суд с заявлением о введении временного ограничения на проведение митингов в центральной части города. Об этом сообщили в мэрии Бишкека сегодня, 14 апреля.

Отряд ОМОН на митинге. Киргизия Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Свою инициативу чиновники объяснили необходимостью предупреждения и пресечения возможных массовых беспорядков.

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Первомайский районный суд признал законным решение запрете на акции протеста и пикеты возле зданий республиканского парламента, посольства России, администрации президента Киргизии и госкомитета нацбезопасности, а также на главной столичной площади «Ала-Тоо».

Ограничения на митинги будут действовать по 1 сентября 2022 года включительно. Теперь все акции протеста и пикеты должны проходить в сквере имени Максима Горького.

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