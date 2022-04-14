Стокгольм, 14 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Те граждане Швеции, которые взяли большие суммы в кредит или у которых достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен и процентных ставок, являются главными выгодоприобретателями в результате роста инфляции. Об этом 13 апреля сообщили журналисты телеканала SVT.

Стокгольм, Швеция

«Домохозяйствам же с меньшими объемами лишних средств становится сложнее, когда процентные ставки по кредитам растут», — заметил в эфире канала старший экономист профильной организации Länsförsäkringar Андерс Нурдберг.

Он также добавил, что те граждане Швеции, доходы которых очень высоки и которые взяли огромные кредиты еще несколько лет назад, выиграют от инфляционного шока.

Так, например, на каждый процентный пункт роста инфляции реальная стоимость кредита, скажем, в миллион крон уменьшается на десять тысяч. В то же время те шведы, у которых нет своего жилья, рискуют столкнуться с возросшей арендной платой.