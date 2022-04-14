Стокгольм, 14 апреля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. 14 апреля одна из ведущих телекоммуникационных компаний мира Ericsson первая среди других больших компаний Швеции отчиталась о ситуации в первом квартале 2022 года. Как сообщил телеканал SVT, результаты оказались немного хуже ожидаемых.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

Компания также предполагает, что существует риск дальнейших штрафов на фоне подозрений в даче взятками террористов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Скорректированная операционная прибыль Ericsson в размере 4,8 млрд шведских крон ниже, чем за тот же период прошлого года, и немного хуже, чем ожидали аналитики фондового рынка. На Стокгольмской фондовой бирже акции компании сильно упали, когда торги закрылись в 14:00 мск, акции Ericsson класса B упали на 5%.

Руководство компании также отчиталось о трехпроцентном увеличении продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь их объемы составляют 55,1 миллиарда крон (или €5,5 млрд).

В отчете Ericsson также сказано, что, скорее всего, минюст США выпишет компании новые штрафы после того, как несколько месяцев назад в СМИ появились сообщения, будто сотрудники Ericsson платили взятки террористам из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы те позволили им работать на территории Ирака.