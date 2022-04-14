Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Жители сразу нескольких районов Санкт-Петербурга начали жаловаться в Смольный на обилие гадюк, сообщили 14 апреля в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

Гадюка

Сообщения о встрече с ядовитыми змеями начали поступать от жителей Невского, Курортного, Приморского и Петродворцового районов. Как правило петербуржцы сталкивались с пресмыкающимися на окраинах, а также в традиционных для змей местах обитания — облесенные, заболоченные территории и поймы небольших рек.

«Вторая половина апреля – время массового пробуждения гадюк обыкновенных (Vipera berus). Этот вид пресмыкающихся предпочитает более низкие температуры, чем другие представители семейства гадюковых, и встречается на более высоких широтах. В Санкт-Петербурге данный вид является редким, исчезающим и занесен в региональную Красную книгу», — отметили в комитете.

Там пояснили, что встречи с человеком для этих животных носят случайный характер и чаще всего происходят на неблагоустроенных территориях, подходящих для обитания змей – с развалинами построек, большим количеством камней, поваленного кустарника и старых стволов деревьев.

Поскольку гадюки питаются мелкими грызунами, насекомыми, земноводными и птицами, человек для них не является объектом охоты. Напасть змея может только в безвыходной ситуации, когда не может сбежать. Укус гадюки опасен для человека, а у 30% людей есть аллергическая реакция. В случае укуса следует незамедлительно обратиться к врачу.

«Поскольку гадюка является краснокнижным животным, то в соответствии со ст. 11-2 Закона об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге за ее уничтожение для граждан предусмотрен административный штраф в размере 5 тысяч рублей», — обратили внимание в Смольном.

Отметим, что в случае обнаружения на территории Петербурга дикого животного, которое угрожает безопасности людей или находится в беде, следует сообщить об этом в мобильную экологическую дежурную службу: (812) 417-59-36 (круглосуточно).