Париж, , 16:12 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет увеличить «бонус покупательной способности» до 6000 евро, выплачиваемый сотрудникам компании, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее бонус покупательной способности не мог превышать 2000 евро.

«Когда есть дивиденды, должно быть и распределение прибыли», — заявил Эммануэль Макрон.

«Что я хочу сделать, так это довести бонус покупательной способности до 6000 евро», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, через три года после пожара в соборе Парижской Богоматери президент Франции Эммануэль Макрон посетит в собор.

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