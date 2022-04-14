Париж, 14 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет увеличить «бонус покупательной способности» до 6000 евро, выплачиваемый сотрудникам компании, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Ранее бонус покупательной способности не мог превышать 2000 евро.

«Когда есть дивиденды, должно быть и распределение прибыли», — заявил Эммануэль Макрон.

«Что я хочу сделать, так это довести бонус покупательной способности до 6000 евро», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, через три года после пожара в соборе Парижской Богоматери президент Франции Эммануэль Макрон посетит в собор.

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