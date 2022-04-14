Москва, , 16:11 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, по состоянию на 15:30 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 1,46%, до $107,19 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения».

Нефтедобыча в Югре

«Поводом для коррекции в нефтяных котировках стали данные от минэнерго США, показавших значительно больший, чем ожидалось, рост запасов нефти.

В то же время продажи нефти из госрезервов США и ряда их союзников продолжаются, так что текущее снижение вряд ли можно назвать симптомом слома тренда – несмотря на все усилия нефть продолжает смотреть наверх.

Поскольку тема отказа от российских поставок все ещё муссируется, весьма вероятно, что быки попробуют в ближайшие дни взять рубеж $110 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Рынок нефти пребывает в состоянии неопределённости