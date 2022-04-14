Киев, 14 апреля 2022, 16:12 — REGNUM Ежемесячно Украина нуждается в сумме семь миллиардов долларов для неотложных расходов на выплаты гражданам, заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает 14 апреля Bloomberg.
Как сообщили источники агентства, такую сумму глава Украины назвал в беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встреча состоялась 8 апреля: глава ЕК приезжала в столицу Украины.
Эти средства ($7 млрд) необходимы каждый месяц на соцвыплаты и зарплаты на Украине, и этой помощи в Киеве ждут от Брюсселя. Кроме того, Зеленский попросил собеседницу помочь урегулировать вопрос с экспортом зерна.
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