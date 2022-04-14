Киев, 14 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Ежемесячно Украина нуждается в сумме семь миллиардов долларов для неотложных расходов на выплаты гражданам, заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает 14 апреля Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Как сообщили источники агентства, такую сумму глава Украины назвал в беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встреча состоялась 8 апреля: глава ЕК приезжала в столицу Украины.

Эти средства ($7 млрд) необходимы каждый месяц на соцвыплаты и зарплаты на Украине, и этой помощи в Киеве ждут от Брюсселя. Кроме того, Зеленский попросил собеседницу помочь урегулировать вопрос с экспортом зерна.