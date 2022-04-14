Калуга, , 16:13 — REGNUM Калужская область приняла 1 148 вынужденных беженцев ДНР, ЛНР и Украины. Из них 495 человек разместили в пунктах временного размещения в санаториях и лагерях. Остальные проживают в семьях или снимают квартиры. Об этом 14 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщил министра труда и социальной защиты региона Павла Коновалова.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам руководителя ведомства, для беженцев круглосуточно работает горячая линия 8-800-450-00-95. Граждане из ДНР, ЛНР и Украины по телефону могут получить консультации по вопросам временного размещения, получения медицинской помощи, регистрации, трудоустройства, помощи волонтеров и прочим вопросам. Кроме того, для удобства беженцев в Калуге на ул. Пролетарская, 111 в здании Дома правительства области действует консультационный пункт.

«Напомню, что вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР полагается материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. К примеру, В Обнинске в управление соцзащиты с заявлением о выплате обратились более 169 человек. Это 90 семей, в которых 52 несовершеннолетних — пятеро студентов, 27 школьников, 20 дошкольников. Среди них имеются дети с ограниченными возможностями здоровья, над которыми взял шефство центр «Доверие», — отметил Павел Коновалов.

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