Калужане приняли 1148 вынужденных беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины
Калуга, 14 апреля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Калужская область приняла 1 148 вынужденных беженцев ДНР, ЛНР и Украины. Из них 495 человек разместили в пунктах временного размещения в санаториях и лагерях. Остальные проживают в семьях или снимают квартиры. Об этом 14 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра труда и социальной защиты региона Павла Коновалова.
По словам руководителя ведомства, для беженцев круглосуточно работает горячая линия 8-800-450-00-95. Граждане из ДНР, ЛНР и Украины по телефону могут получить консультации по вопросам временного размещения, получения медицинской помощи, регистрации, трудоустройства, помощи волонтеров и прочим вопросам. Кроме того, для удобства беженцев в Калуге на ул. Пролетарская, 111 в здании Дома правительства области действует консультационный пункт.