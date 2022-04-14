Тюмень, 14 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Ещё двое тюменцев из регионального отделения «Молодой гвардии» в скором времени пополнят ряды волонтёров, которые работают в в пункте временного размещения беженцев под Мариуполем. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор одного из двух добровольческих центров Владимир Сбитнев.

Пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» В волонтёрском центре

В центре, где работает Владимир — женщины, дети, пожилые люди. Все они готовятся к отправке в города России и ДНР.

«Сегодня мы проводили 400 человек. Волонтёры, которые были до нас, рассказывают, что в один день было около 1000 эвакуированных. Беженцев отправляют и в Ростов, и в Донецк. По желанию», — поясняет Владимир Сбитнев.

Пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» Эвакуация в Россию

Работы для волонтёров, как говорится, непочатый край. Дети, пожилые люди требуют особого подхода, ухода, внимания. Перед отправкой волонтёры снабжают эвакуированных вещами первой необходимости, приводятся в порядок документы, уточняется место размещения, так как есть желающие остановиться на период временной эвакуации у родственников.

Многие ищут родных. Оставляют прямо на дверях административных кабинетов номера телефонов и координаты. Волонтёры собирают информацию, помогают связаться с родственниками в России.

«В пункте временного пребывания эвакуированных мы слышим разные истории о преступлениях украинских военных. Много благодарностей и тёплых слов слышим в адрес российских солдат. Абсолютное большинство наших эвакуированных говорят, что была необходимость в российской помощи, её ждали», — отмечает Владимир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, во взаимодействии с боевыми подразделениями ДНР и ЛНР, продолжают проведение специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, начатую 24 февраля 2022 года