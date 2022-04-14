Стокгольм, , 17:06 — REGNUM В январе этого года в шведских СМИ стали появляться сообщения о подозрительных беспилотниках над АЭС. 14 апреля телеканал SVT смог сообщить, что Служба безопасности Швеции расследовала 14 предполагаемых инцидентов, в результате чего был сделан вывод, что речь идет о профессиональных беспилотных летательных аппаратах, которые никак не могли быть запущены любителями.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно констатировать, что, по всей видимости, имели место несанкционированные полеты над запретными зонами. Возможно, их было не так много, как поступило сообщений, но о пяти-десяти случаях можно смело говорить», — заявил в интервью SVT заместитель главного прокурора Национального отдела по вопросам безопасности Швеции Ханс Ирман.

«Вы уже говорили, что это не любительские дроны, не так ли?»

«В некоторых случаях было установлено, что это были профессиональные дроны или дроны, используемые в промышленных целях. Это основано, среди прочего, на их скорости и размерах», — ответил Ирман.