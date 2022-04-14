Москва, 14 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 14 апреля, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 1,62%, до 81,16 рубля. Евро прибавляет 1,22%, торгуясь по 87,45 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Заявления стран Запада о всё новых и новых санкциях против России, откат сырьевых котировок и некоторая заминка в осуществлении специальной военной операции на Украине дают повод спекулянтам вновь начать игру против российской валюты.

Тем более, что экспортеры не спешат приступать к продажам валютной выручки. Вероятно, они ожидают лучших для себя цен.

Тем не менее, налоговый период приближается, и вскоре им придется приступить к продажам. Так что вероятность ухода доллара в зону ниже 80 рублей до конца апреля весьма высока», — считает эксперт.

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