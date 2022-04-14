Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Для обеспечения гражданских перевозок в Петербурге заложили два скоростных пассажирских катамарана (проект 04 580 «Котлин»). Об этом сообщили 14 апреля в пресс-службе АО «Средне-невский судостроительный завод» (СНСЗ).

Закладка катамаранов типа «Котлин» АО «СНСЗ»

Два катамарана, получившие имена «Форт «Кроншлот» и «Форт «Петр Первый», являются частью одного заказа по поставке шести единиц водного транспорта. Его инициировала компания ООО «Нева Тревел», перевозчик получит новые суда на лизинговой основе. На них можно будет добраться из Петербурга в Кронштадт.

Шесть катамаранов будут способствовать импортозамещению устаревшего водного транспорта и развитию отечественного производства. Отметим, что контракт на поставку катамаранов будет софинансирован за счёт государственных средств.

Катамараны типа «Котлин» спроектированы с учётом особенностей эксплуатации в водах Невы и Финского залива. Габариты (длина – 32 см, ширина – 8,7 м, высота надводного борта – 1,4 м) позволяют им проходить под мостами города. Катамараны также обладают высокой скоростью, предел составляет 30 узлов.

На борту одного такого судна сможет поместиться до 200 человек. Для лиц с ограниченными возможностями также предусмотрены условия для размещения. При этом часть пассажиров может расположиться в салоне, а остальные на верхней палубе

Отметим, что эти два катамарана поступят ООО «Нева Тревел» в мае 2023 года, следующие два судна — еще через год, а последняя партия – в мае 2025 года.

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