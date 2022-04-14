Стокгольм, 14 апреля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В марте уровень инфляции в Швеции вырос до 6,1% в годовом исчислении. Об этом 14 апреля со ссылкой на данные Статистического управления Швеции сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Отмечается, что уровень инфляции никогда еще не был таким высоким за последние 30 лет. Ежемесячное изменение уровня инфляции в стране с февраля по март составило 1,7%.

«Для граждан это означает, что у подавляющего большинства действительно снижена покупательная способность. Насколько все плохо, зависит от типа товаров, которые вы обычно потребляете. Наиболее уязвимыми являются те, у кого немного свободных денег, например пенсионеры и родители-одиночки», — объяснила экономический обозреватель SVT Кристина Лагерстрём.

По данным Статистического управления Швеции уровень инфляции, в стране был выше нынешнего в декабре 1991 года, когда темпы роста цен составляли 7,8%.