Майкоп, , 16:05 — REGNUM В Адыгее сотрудникам ДПС пришлось применять оружие для остановки автомобиля, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. Машину удалось остановить только после выстрелов по колесам. Как оказалось, за рулем был 16-летний подросток — житель Теучежского района, а в салоне автомашины находились трое его друзей в возрасте от 14 до 17 лет.

Полицейский бегом догоняет машину нарушителя и садится в неё Цитата из оперативного видео

Во время погони сотрудники ГИБДД несколько раз выстрелили в воздух, а затем дважды — по колесам автомашины. В настоящее время устанавливаются обстоятельства получения подростком доступа к отцовскому автомобилю. В отношении родителей составлен протокол.

«Материалы в ближайшее время будут направлены для рассмотрения и принятия мер реагирования в комиссию по делам несовершеннолетних муниципального образования «Теучежский район», — говорится в сообщении МВД.

Как посчитали в полиции, во время погони несовершеннолетний водитель совершил семь правонарушений. Помимо того, что он сел за руль в отсутствии водительских прав и полиса ОСАГО, он не выполнил требование об остановке транспортного средства, выезжал на полосу встречного движения, нарушал правила расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона.