Грайворон, Белгородская область, 14 апреля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области обстреляно со стороны Украины 14 апреля, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Mil.gov.ua Обстрел

По данным главы региона, пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Не зафиксировано также разрушений жилых и социальных объектов.

«Для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сёл Безымено и Сподарюшено. Они в безопасности, под контролем главы района. Очень надеюсь, что они в максимально короткий срок смогут вернуться в свои дома. Оба села сейчас находятся под дополнительной охраной, в том числе силами сотрудников ДНД и казаков», — уточнил губернатор.

Вячеслав Гладков отправился на место происшествия