Стокгольм, 14 апреля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Поскольку сейчас многие жители Швеции планируют совершить поездку к друзьям или родственникам на Пасху, национальный перевозчик «Шведские железные дороги» (SJ) испытывает большие трудности с оказанием услуг по перевозки пассажиров. Как 14 апреля сообщил телеканал SVT, проблемы усугубляются тем, что во многих частях железнодорожной сети идут ремонтные работы.

Pixabay.com Флаг Швеции

Примерно 20 участков железнодорожного полотна Швеции заняты из-за ремонтных работ. В SJ уже заявили, что в пасхальные выходные более тысячи поездов будут полностью или частично заменены автобусами.

«График работ планируется заблаговременно, чтобы пассажиры и грузовой транспорт были затронуты как можно меньше. Мы часто работаем ночью, но иногда нам нужно проводить работы на путях даже днем», — заявил в комментарии SVT пресс-секретарь SJ Бенгт Олссон.