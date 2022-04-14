Москва, 14 апреля 2022, 16:03 — REGNUM Торговля в национальных валютах внедряется в ЕАЭС уже несколько лет, поэтому сейчас в них производится около 70% всех взаимных расчетов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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Kremin.ru
«И единственная причина, по которой она не перешла на такие расчеты полностью — то, что сальдо во всех случаях в пользу России.
Сейчас разницу партнеры покрывают за счет международных валют, но если такой возможности не будет, им придется приобретать рубли за валюту на российской бирже, либо увеличивать поставки своих товаров в Россию.
В целом это даже будет выгодно для стран-партнеров, поскольку укрепление рубля сделает их товары более конкурентоспособными, чем российские. Либо им придется брать у России рублевые кредиты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ЕАЭС хотят отказаться от взаимных расчетов в долларах, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

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