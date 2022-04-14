Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 14 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли не менее шести авиаударов по посёлку Климово Брянской области. Об этом 14 апреля сообщили в Следственном комитете России.

Вертолет

По данным следствия, около 12:30 14 апреля украинские военнослужащие нанесли удары по посёлку Климово. Для атаки они использовали два боевых вертолёта, снабжённые тяжёлым наступательным вооружением.

«Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — заявили в СК.

Ранения получили семь человек, в том числе ребёнок 2020 года рождения. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.