Уфа, , 16:06 — REGNUM Кировский районный суд Уфы отстранил от должности главу нотариальной палаты Башкирии Розу Евстафьеву по ходатайству старшего следователя УФСБ по республике. Об этом 14 апреля сообщает ИА «Башинформ».

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По информации журналистов, ее и ещё трех членов этой нотариальной палаты заподозрили в злоупотреблении своими полномочиями.

По информации некоторых СМИ, их заподозрили в завышении баллов одному из участников конкурса на замещение вакантной должности нотариуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что житель Башкирии осужден за покушение на посредничество во взяточничестве