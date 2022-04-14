Бишкек, 14 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Всемирный банк пообещал выделить правительству Киргизии $100 млн (7 млрд 962 млн рублей) грантов и кредитов для решения основных проблем Иссык-Кульской области. Об этом на выездном заседании парламентского комитета по региональному развитию заявил его председатель Аманкан Кенжебаев.

Савин И.С Карта Иссык-Кульской котловины

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В свою очередь замдиректора госагентства по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Мелис Абиев рассказал депутатам о том, что Азиатский банк развития готовит проект по реконструкции очистных сооружений на Иссык-Куле.

«На эти цели обещают предоставить $44 млн (3 млрд 503 млн рублей). Строительство начнется в 2023 году и завершится в 2029 году», — уточнил чиновник.

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