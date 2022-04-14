Москва, , 16:01 — REGNUM Законодательство Соединённых Штатов допускает проведение работ в области биологического оружия. Это вызывает беспокойство у Министерства обороны РФ. Об этом 14 апреля в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша обеспокоенность деятельностью Вашингтона на Украине связана с тем, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия», — пояснил Кириллов.

Он напомнил, что Вашингтон сопроводил ратификацию Женевского протокола 1925 года рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия. Так, в соответствии с федеральным законом США исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства, что делает внутренне законодательство приоритетным над международным, подчеркнул начальник войск РХБЗ.

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Как сообщало ИА REGNUM, начальник войск РХБЗ Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что в биолабораториях США на Украине изучались проекты биологического оружия, способного нанести экономический ущерб государствам.

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