Бишкек, 14 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Избыточную массу тела выявлена у 56,2% жителей Киргизии. Такие данные приводят аналитики Всемирной организации здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава.

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При этом 23,1% киргизстанцев страдают ожирением. Отмечается, что этот показатель в республике выше у женщин, нежели у мужчин.

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Также стало известно о том, что 43% взрослого населения страны, то есть граждане в возрасте от 25 до 64 лет, страдают артериальной гипертонией — повышенным кровяным давлением.

А это в свою очередь значительно повышает риски развития заболеваний сердечнососудистой системы, головного мозга и почек, а также других болезней.

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