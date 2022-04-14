Объемы, которые Египет закупил в Европе, составляют около 2,5% его ежегодной потребности. Так что, даже с учетом этих поставок и закупок в Индии стране удастся обойтись без российских и украинских поставок, совокупно составлявших около 95% его потребностей, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.
«Но в этой сделке интересно другое — Европа сама является нетто-импортером зерна, причем себестоимость у европейских производителей одна из самых высоких.
Так что им приходится опираться на поддержку государства в виде заградительных пошлин и дотаций.
Но, тем не менее, Египет смог предложить им цену, привлекательную даже на фоне мировых и европейских ценовых рекордов.
Таким образом, предложение в Европе ещё больше снизится, а значит, инфляция ускорится», — пояснил эксперт.
Москва, 14 апреля 2022, 15:59 — REGNUM
Как сообщало ИА REGNUM, Египет подписал контракт на закупку 350 тыс. тонн пшеницы с рядом европейских государств.
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