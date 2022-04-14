Бишкек, 14 апреля 2022, 15:59 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подписал распоряжение об освобождении Тимура Файзиева от должности руководителя государственной дирекции по строительству «умного» города Асмана.
На этом посту Файзиев проработал чуть больше трёх месяцев — он был назначен на эту должность 4 января 2022 года.
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Причины его увольнения в аппарате правительства озвучивать не стали.
Отметим, ранее киргизские СМИ писали о том, что прокуратура возбудила против Файзиева уголовное дело — он подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории столицы Киргизии, а также в незаконном строительстве.
Вместо него пост главы госдирекции назначен Руслан Акматалиев — архитектор, разработавший амбициозный проект «города будущего» Асмана.
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