Бишкек, 14 апреля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подписал распоряжение об освобождении Тимура Файзиева от должности руководителя государственной дирекции по строительству «умного» города Асмана.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

На этом посту Файзиев проработал чуть больше трёх месяцев — он был назначен на эту должность 4 января 2022 года.

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Причины его увольнения в аппарате правительства озвучивать не стали.

Отметим, ранее киргизские СМИ писали о том, что прокуратура возбудила против Файзиева уголовное дело — он подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории столицы Киргизии, а также в незаконном строительстве.

Вместо него пост главы госдирекции назначен Руслан Акматалиев — архитектор, разработавший амбициозный проект «города будущего» Асмана.

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