Москва, , 15:57 — REGNUM Так называемая «антитеррористическая операция» на Донбассе, которая началась восемь лет назад, по сути дела была войной. И те усилия, которые сейчас Россия предпринимает на Донбассе, стоят того, чтобы все это завершить, считает лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

Франц Клинцевич ИА REGNUM

«Война, которой Украина терроризировала Донбасс, по сути дела являлась еще и полигоном для тренировки сил ВСУ. Руководство Вашингтона, в частности, представители спецслужб, подготовив все это, усиливая информационно-психологическую войну против России, приступить к «горячей фазе». И, если бы не начало нашей специальной военной операции 24 марта, то у нас на территории России были бы колоссальные потери от биологического оружия и от «грязных бомб», которые были бы разбросаны по всей границе с Россией. Атакой российских вооруженных сил мы эту ситуацию пресекли. И, конечно, многие не понимают, что и санкции, и любые действия против России при столь длительной подготовке — а подготовка длилась не менее 30 лет — это комплексная атака на Россию, и попытки ее уничтожить, расчленить, разорвать, были бы наверняка реализованы», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Франц Клинцевич.

«Для атаки на Россию был обозначен год — 2022, к этому времени уже были подготовлены люди, «прошито» все гражданское общество. На Украине сейчас к нам абсолютно негативное отношение, позитивного быть и не может — откуда, если с 1 по 5 класс детей учили, как нужно убивать русских? А это - реальный фашизм. И сейчас 20-летные мальчишки из националистических батальонов, в фашистках татуировках, отдававшие дань «приколам» и моде, вдруг стали понимать, что за все это придется отвечать. Когда мы анализируем это, то понимаем, насколько серьезна их «прошитость» и что сейчас уже нет серьезной разницы между служащими ВСУ и нацбатами. Они все стоят на одинаковых идеологические позиции. И среди них при этом есть и убийцы, и садисты и преступники. Например, вчера в Харькове выпущены из тюрем строго режима заключенные, которым раздали оружие, и из которых сформировали два новых национальных батальона, оговорив, что они любо станут героями за Украину и свободными людьми, либо погибнут. И, конечно, там много людей, которые, столкнувшись с реальной войной, будут искать пути выхода», подчеркнул российский политик.

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«И не случайно сегодня самым большим «секретом» для ВСУ является сдача в плен 36-й бригады морской пехоты, одного из самых подготовленных подразделений ВСУ. Но там, на Азовстали, есть еще и отъявленные негодяи, которые не сдадутся, и принесут еще очень много вреда. Но специальная операция идет по плану, осторожно, и по мере возможности мы сохраняем жизнь военнослужащим, всячески оберегаем мирное население. задачей номер один мы ставим жизнь наших солдат, поэтому не выдаем победных реляций, и не пытаемся в суете куда-то продвинуться любой ценой. Все идет четко и по плану…», — отметил Франц Клинцевич.

«Ключевой является 100-тысячная группировка под Донецком, это фронт в 200 километров, и эшелонированная оборона глубиной на 50 километров, которая делалась восемь лет, с огромными укреплениями, большими запасами оружия, боеприпасов и продовольствия. Но Донецкая группировка будет в ближайшее время разгромлена, как ни жалко об этом говорить, потому что там от 90 до 100 тысяч человек, но, если они не сложат оружие, их уничтожат».