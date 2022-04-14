Климово,
14 апреля 2022, 15:56 — REGNUM Два украинских вертолёта обстреляли Климово Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе СК России.
Вертолет
(сс) Нацгвардія України
Следствием установлено, что боевые вертолёты ВСУ, снабжённые тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации.
«Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области. В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина посёлка, ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе один малолетний ребёнок 2020 года рождения», — говорится в официальном сообщении.
По факту обстрела украинскими военнослужащими посёлка возбуждено уголовное дело.