Екатеринбург, , 15:55 — REGNUM В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился на 11. За прошедшие сутки, 13 апреля госпитализированы 80 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Излечились от COVID-19 еще 1447 пациентов. В общей сложности в регионе выздоровели 415 295 человек.

За 13 апреля в области обнаружили 612 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались пять человек. Это на два летальных исход меньше, чем днем ранее. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 10 658.