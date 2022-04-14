Москва, 14 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Уже не раз отмечалось, что римское право, равно как и вся система международных договоров выброшены Западом на помойку, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«Видимо, в какой-то момент в западном образовании победила концепция «женской логики», звучащая как: «что приятно — то и верно».

Еврокомиссия может принимать какие угодно решения, но указ президент РФ Владимира Путина в принципе не может нарушать европейские санкции, поскольку Путин к этим санкциям не присоединялся, а Россия не является членом ЕС.

Тем более, это решение не может нарушать санкции ещё и потому, что санкции ЕС никак не затрагивают (пока) вопросы импорта российского газа, а также никак не касаются расчетов в рублях, которые, опять же, предполагается осуществлять вне юрисдикции Евросоюза — в российской финансовой системе.

Но ЕС никто не мешает принять решение о прекращении покупки российского газа - и тогда указ Путина никак не сможет на них повлиять. Если газ не поставляется, какая разница, чем за него принимают плату», — высказал свое мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия представила странам-членам анализ указа президента РФ Владимира Путина об оплате газа из России в рублях и предупредила, что его выполнение нарушит антироссийские санкции.

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