Вашингтон, 14 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку южнокорейской неправительственной организации на поставку оборудования для производства угольных брикетов в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News.

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Согласно опубликованным данным, заявка была рассмотрена и одобрена 5 апреля.

Данное решение решение принято в целях предотвращения заболеваний, связанных с употреблением некачественной воды и пищи, среди жителей города Косон провинции Канвондо. Угольные брикеты будут применяться для приготовления пищи и кипячения воды.

Известно, что в КНДР поставят 173 наименований предметов, в том числе, конвейерные рамы. Груз будет отправлен морем из южнокорейского порта Пусан в северокорейский порт Вонсан.