Донецк, 14 апреля 2022, 15:54 — REGNUM В освобождённом от украинских националистов городе Волноваха Донецкой Народной Республики продолжается восстановление энергоснабжения. Об этом 14 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
В городе проводятся работы по восстановлению линий электропередач, подключению к электричеству общественно-социальных объектов. В частности, идут работы по возобновлению подачи энергии в городские школы.
В штабе опубликовали видео, на котором показана работа специалистов, ведущих восстановительные работы.